台灣民意基金會18日公布2024總統大選最新民調，民進黨賴清德拿下33.4％支持，國民黨侯友宜為29.7％居次，民眾黨柯文哲則仍有22.6％，值得注意的是，賴清德在本命區台南以41.9%支持度領先侯友宜的25%。對此，前國民黨立委蔡正元諷刺表示，賴在台南市混那麼久才贏侯友宜17%，這是賴清德的重大危機。

據台灣民意基金會公布的最新民調顯示，賴清德支持度33.4%、侯友宜29.7%、柯文哲22.6%。交叉分析結果顯示，賴清德在台南以41.9%支持度領先侯友宜的25%以及柯文哲的18.4%。侯友宜在新北市的支持度為35.8%，領先賴清德的24.4%、柯文哲的24.4%，也成功守住本命區。

對此，蔡正元今(22)日在臉書直言，有媒體稱「賴清德在本命區狂勝侯友宜17%」，這種吹牛宣傳法實在可笑。蔡正元進一步表示，從這份民調中可看出，賴清德在台南市雖贏侯友宜17%，但比起四年前的台南市，蔡英文在民調上贏對手40%，最後選票贏了35%。

蔡正元強調，兩相比較下，賴清德在台南市混那麼久，在民調上卻只贏侯友宜17%，贏的幅度比蔡英文少了一半以上，蔡直言，這是賴清德的重大危機，「怎麼好意思吹牛說『狂勝』，這種宣傳手法太搞笑了吧？」