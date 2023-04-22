觀察者網22日報導，「中國式現代化與世界」藍廳論壇21日在上海舉行，與會的大陸外交部部長助理、外交部發言人華春瑩在推特連發中國在人工造林、新能源汽車和可再生能源開發利用三個領域取得的世界第一等三圖，展示中國綠色發展成績單，講述中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化。

華春瑩在推特發文寫道：「實現人與自然和諧相處的中國式現代化，將為建設一個清潔美麗的世界提供更加可行的路徑。」

隨後她發布了中國在人工造林面積、新能源汽車產銷量和可再生能源開發利用三個領域取得的成績。

《聯合國森林戰略規畫(2017-2030年)》在「願景部分」特別指出：「所有類型森林及森林以外樹木得到可持續管理，為可持續發展作出貢獻，為當代和子孫後代提供經濟、社會、環境與文化效益。」同時明確，到2030年，全球森林面積增加3％。

近年來，中國創新推動森林可持續經營，積極參與全球森林治理，為實現全球森林目標貢獻了中國智慧和力量。

據光明網報導，前國家林業和草原局副局長彭有冬2021年介紹稱，截至2021年3月，中國人工林面積7954.28萬公頃，全球增綠四分之一來自中國，是世界上人工林面積最大的國家，發展人工林對森林碳匯作用巨大。

The modernization of China with harmony between humanity and nature will provide a more viable pathway to a clean and beautiful world. pic.twitter.com/NR1QW4Lk6G — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) April 21, 2023

截至2021年3月，中國森林面積達到2.2億公頃，森林蓄積175.6億立方米，森林植被總碳儲量91.86億噸，年均增長1.18億噸，年均增長率1.40％。中國森林資源中幼齡林面積占森林面積的60.94％，中幼齡林處於高生長階段，伴隨森林品質不斷提升，具有較高的固碳速率和較大的碳匯增長潛力。

根據中國汽車工業協會和海關總署今年1月公布的數據，2022年，中國新能源汽車產銷分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長96.9％和93.4％。新能源汽車產銷量連續8年位居全球第一。2022年，中國太陽能電池、鋰電池、電動載人汽車等綠色低碳產品出口增速均超過60％，出口新動能快速成長。

中國新能源汽車工業展現出的強大發展韌性也引發了外媒關注。今年1月，美國《華爾街日報》網站發表《發展中國家尚未準備好接受電動汽車，但中國製造的除外》一文。

報導稱，過去十多年來，中國一直在支援企業生產車身較小、價格實惠的電動汽車以及電池組件。2022年，在全球賣出的電動汽車中有一半以上產自中國。

2023年3月，大陸全國政協委員、吉利控股集團董事長李書福介紹稱，中國是世界上最大的新能源汽車生產國、消費國，也是世界上規模最大、出口量最大的汽車出口國。中國去年出口了新能源汽車67.9萬輛，同比增長120％。

2021年3月，大陸國家能源局宣布，中國可再生能源開發利用規模穩居世界第一，為能源綠色低碳轉型提供了強大支撐。

截至2020年底，中國可再生能源發電裝機總規模達到9.3億千瓦，占總裝機的比重達到42.4％，較2012年增長14.6個百分點。其中，水電3.7億千瓦、風電2.8億千瓦、光伏發電2.5億千瓦、生物質發電2952萬千瓦，分別連續16年、11年、6年和3年穩居全球首位。

2020年，中國可再生能源發電量達到2.2萬億千瓦時，占全社會用電量的比重達到29.5％，較2012年增長9.5個百分點。截至2021年3月，中國裝機40％左右是可再生能源，發電量的30％左右是可再生能源，全部可再生能源裝機是世界第一。

此外，大陸國家能源局總經濟師魯俊嶺在2022年APEC工商領導人中國論壇上透露，截至2022年11月，中國風電太陽能發電裝機規模分別達到3.48億千瓦和3.59億千瓦，占全球風電光伏裝機總規模的1／3以上，連續多年穩居世界首位。

另據香港《南華早報》網站今年1月29日報導，中國的風電和太陽能發電裝機容量位居世界第一，占全球總量的35％以上。