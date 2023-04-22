國小學童在學校用餐後會刷牙，家長們也要留意替孩子定期更換牙刷。一位媽媽日前在臉書貼出老師傳的訊息，要她提醒孩子「該換牙刷了」，還附上牙刷照片，上面的刷毛幾乎掉光，僅剩1、2撮，慘況讓網友全笑翻。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」社團貼出LINE截圖，老師傳訊息告知，「媽咪好，已叮嚀XX換牙刷多次，他都不以為意，請您提醒他。」下一秒又傳來牙刷照片，只見這支黃色牙刷上面的刷毛幾乎掉光，剩下2小撮毛和幾根細毛。

孩子牙刷的刷毛竟全掉光，只剩下2撮。（翻攝爆廢公社二館）

許多人牙刷用再久都沒遇過這種狀況，直呼「太誇張，是都吃下去了嗎？」「這牙刷到底經歷了什麼？」「這孩子是在刷牙還是吃牙刷？」「只看過開花的還沒看過這種的！」「刷成這樣，一定是有放感情下去用力刷！」

也有網友笑說「原來是牙間刷啊，我還以為是牙刷呢！」「這是空氣牙刷吧！」「刷心酸的」、「好勤儉的孩子」、「收到這種訊息我會無地自容欸，會想挖洞躲起來的那種，笑死！」