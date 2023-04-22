本周大豆期價漲跌互見，本周美豆市場與上周相比偏強勢，一方面，氣象預報顯示，美國中西部地區後續可能出現降雨，有利美豆現貨市場，支撐價格上調，另一方面，阿根廷穀物檢查員已發起罷工，導致出口樞的主要港口貨物裝運停止，進一步限制阿根廷的出口，提振美國大豆壓榨強勁，周一(4/17)大豆期貨收揚，在強勁的美國壓榨數據公佈後，顯示需求非常強勁上漲，周二(4/18)大豆期貨收小漲，因黑海穀物交易的未來仍存疑，截至週四(4/20)大豆期貨收黑，因出口數據疲軟。

玉米期市本周漲跌互見，本周與上周相比走勢偏強，因市場評估了烏克蘭供應面臨的風險，以及預計下周天氣轉冷導致美國播種前景不佳，周二(4/18)玉米期市收高，截至周四(4/20) 玉米期貨收盤下跌，其中基準期約收低1.7%，主要原因是玉米銷售疲軟，股市走低，美國原油市場大幅下跌2.4%，接近三周來的低點，這也給玉米市場構成下跌壓力。

小麥期市本周先揚後抑，周二(4/18)小麥期價連三日上揚，因歐洲國家討論對烏克蘭穀物出口的禁令，俄羅斯質疑黑海穀物協議，截至周四(4/20)小麥期價持續收黑，且連兩日跌近5%，因美國南部大平原地區將出現急需的降水，且根據黑海穀物協定下的船舶檢查繼續進行，促使小麥市場獲利回吐。

影響價格波動品項有: (20230000414~20230420)

04/17近月豆粉，報465.7美分，本月最高價。

04/18近月大豆，報1519.25美分，連兩日上揚。

04/18近月小麥，報698美分，連三揚。

04/18近月豆油，報55.36美分，連兩日收揚。

04/20近月玉米，報663.75美分，跌1.7%。(倪淑茹編輯) )(商品行情網)