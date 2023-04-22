據國健署統計，台灣慢性腎衰竭約有200萬人，但僅5%病患知道自己有慢性腎臟病，由於初期腎衰竭症狀不明顯，腎臟科醫師提醒，腎衰竭有5大徵兆，例如泡泡尿、血尿、尿量大減、腰痠背痛、30歲前或60歲後突然有高血壓，就要有警覺可能腎功能出問題，應儘速就醫檢查，以免步入終身洗腎一途。

腎臟科醫師江守山在《下班經濟學》表示，若出現蛋白尿（泡泡尿）、血尿（尿液顏色變深）、尿量異常（例如1天少於200cc）、腰痠背痛、30歲以前或60歲以後突然有高血壓。

他表示，此時的血尿為無痛血尿，有些慢性腎衰竭的人因為如廁就沖水，未注意尿液變成紅色，因無痛感而延後就醫，「甚至有人血尿一年後才就醫，」延後治療將加速腎功能衰退。腰痠背痛則是因腎臟發炎導致腰痠背痛。

江守山並表示，最值得注意的是，30歲以前或60歲以後突然有高血壓，因為一般本態性高血壓發生於30~60歲間，若非在這期間發生，則是腎臟出問題了，年長者可能是因為腎血管狹窄致血管塞住，引發高血壓，「年輕人則是因為其腎功能異常，或是腎血管狹窄。」

他並提醒，民眾除了少鹽等飲食控制外，生活中要避免服用來路不明的藥物，並且審慎使用止痛藥，一般止痛藥一天勿超過3顆，「有些因常痛風發作而常吃止痛藥，會因此吃到嚴重腎衰竭，而走到終身洗腎一途。」