宜蘭警方針對幫派可疑販毒據點、活動場所執行威力掃蕩行動，今天（22日）公布執行成果，不僅查獲毒品咖啡包、彩虹菸，還在壯圍鄉一家KTV中，查獲罕見的「飛行者巧克力」，研判該毒品是由外籍人士帶入國內後開始盛行，警方強調，將深入追緝毒品來源及販賣通路，持續剷除毒害。

警方表示，宜蘭警方在20日針對幫派營運的販毒網絡，向宜蘭地檢署及地方法院聲請搜索票，動員32名刑警同步實施掃蕩搜索，共查獲173毒品咖啡包、彩虹菸，以及加入萃取大麻素的「飛行者巧克力」，由於是直接食用濃度極高之大麻素，其效果比直接吸食大麻煙更強烈。

警方動員近130名警力，執行「閉鎖式擴大掃黑臨檢」。（警方提供）

22日晚間，警方也規畫「閉鎖式擴大掃黑臨檢」，共計動員近130名警力，針對轄內幫派經營、依附、圍事及賴以維生的營業處所，執行閉鎖式威力臨檢掃蕩，輔以地毯式路檢盤查。

此次專案共計查獲通緝犯2人、違反毒品危害防制條例5件8人、公共危險5件5人、竊盜1件1人、查扣第二級毒品安非他命1.26公克、咖啡包175包、彩虹菸4支、愷他命13公克、毒巧克力3顆。

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