土城當鋪10天前就已被開槍！ 15歲槍手今凌晨落網

新北市土城區四川路7號某當舖20日傳出槍響，17歲劉姓槍手掃射51槍後自行攜槍投案，不過，卻爆出早在10天前該當鋪就曾遭人開槍，土城分局今凌晨3時查緝到年僅15歲的朱姓槍手。警方表示，今10時將會由新北市警局長廖訓誠及土城分局分局長謝龍富說明。

土城分局也指出，有關該槍擊案，警方曾前往現場查訪周遭商家及住戶，查證時間發生在本月中旬，經鑑識小組執行現場勘察，當鋪大門3個彈著點均未貫穿，初步研判該槍枝殺傷力極低，應是空氣手槍可能性較大。