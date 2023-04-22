大飲在官網發出聲明稿表示，生產的蘋果西打PET1250ml及PET2000ml商品，為顧及消費者權益，即日起至2023年5月21日止，消費者可憑2023年4月23日前的發票或商品，向原購買通路辦理退貨退費，亦可透過0800-241548及(02)2982-0061電話由專人辦理退貨退費。
大飲表示，2023年2月1日至3月31日生產的商品已全數下架回收。
針對蘋果西打600ml、330ml、250ml商品，大飲表示，安全絕無疑慮，目前媒體報導的部分有疑慮商品已自主性收回。
飲料「蘋果西打」在107年曾出現變質與異物沉澱，進行全面下架回收。沒想到昨(21)日又傳出「不明沉澱物」，生產廠商大飲(1213)指出，消費者可憑2023年4月23日前的發票或商品，在5月21日前向原購買通路辦理退貨退費。另外，公司全力配合衛生局查訪作業，以求盡快釐清事實，消弭消費者疑慮。
大飲在官網發出聲明稿表示，生產的蘋果西打PET1250ml及PET2000ml商品，為顧及消費者權益，即日起至2023年5月21日止，消費者可憑2023年4月23日前的發票或商品，向原購買通路辦理退貨退費，亦可透過0800-241548及(02)2982-0061電話由專人辦理退貨退費。
大飲表示，2023年2月1日至3月31日生產的商品已全數下架回收。
針對蘋果西打600ml、330ml、250ml商品，大飲表示，安全絕無疑慮，目前媒體報導的部分有疑慮商品已自主性收回。
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