大飲在官網發出聲明稿表示，生產的蘋果西打PET1250ml及PET2000ml商品，為顧及消費者權益，即日起至2023年5月21日止，消費者可憑2023年4月23日前的發票或商品，向原購買通路辦理退貨退費，亦可透過0800-241548及(02)2982-0061電話由專人辦理退貨退費。

大飲表示，2023年2月1日至3月31日生產的商品已全數下架回收。

針對蘋果西打600ml、330ml、250ml商品，大飲表示，安全絕無疑慮，目前媒體報導的部分有疑慮商品已自主性收回。