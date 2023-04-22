TRAE GIVES ATLANTA a 5-POINT LEAD



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老鷹明星後衛崔楊這次終於可以「洗白」一點了！崔楊22日攻下全場最高32分，其中包含讀秒階段包辦6分，另有9助攻、6籃板，穆雷也拿25分，攜手幫助地主老鷹130比122擊退「綠衫軍」塞爾提克，除了拿下今年季後賽首勝，更避免讓塞爾提克提前聽牌命運，雙方G4將於24日續在亞特蘭大進行。

雖然塞爾提克上半場交出三分球投25中15、三分命中率高達6成的誇張外線火力，可是老鷹仍靠第二節打出一波20比3猛攻，打完上半場，取得74比67領先，波達諾維奇半場替老鷹攻下15分，塞爾提克則以塔圖17分最高，史馬特與布羅格登各有13分。

儘管老鷹下半場一度領先到10分，塞爾提克仍然緊咬比分不放，史馬特最後1分29秒投進三分球，綠軍追成121比124，可是崔楊最後45秒拋投得分，接著兩罰俱中，擴大領先到7分，塔圖雖在最後30秒兩罰中1，崔楊卻在最後26秒又是兩罰俱中帶走勝利。

除了崔楊與穆雷，波達諾維奇與薩迪貝攜手替補各拿15分，成功提供老鷹所需的板凳火力，杭特也有11分，卡培拉與傑倫強生各有10分；塞爾提克以塔圖29分最高，史馬特也拿24分、8助攻，剛獲年度第六人的布羅格登替補拿下17分，傑倫布朗15分。