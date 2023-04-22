事後受害女子站在門口一臉狼狽，雙方再度互嗆「去驗尿」，警方到場問女子誰打她，女子還氣憤地指向3人說「那三個！」（翻攝自記者爆料網）

台中在八大行業工作的孫姓女子疑因2萬元債務，遭1女2男在KTV包廂內痛毆，甚至被滾燙熱湯澆臉，影片駭人；女子私下對話曝光，她遭對方質疑「未回經紀帳」爆發衝突，一名也在八大工作的知情人士說「就被潑湯的不回帳啊，欠兩萬代表不是一次兩次」，還說經紀圈早知此事，直言是孫女太誇張。

孫姓女子遭暴打、熱湯澆頭的畫面瘋傳，後續孫女與打人女子的對話曝光，雙方疑似因為「未回幹部帳」引發口角，最後互嗆見面拚輸贏；一名知名者透露，八大經濟圈早知道此事，直言是孫姓女子的問題，「（孫女）太過，然後被設局出去，還先動手打潑湯的，才會有後續這些行為」。

一名也在八大工作的知情人士說「就被潑湯的不回帳啊，欠兩萬代表不是一次兩次」，還說經紀圈早知此事，直言是孫女太誇張。（翻攝自臉書爆廢公社）

疑似施暴者在臉書留言嗆網友「我們打女人乾你們屁事，她X的有種一個一個打我電話喬啦，一堆死網路鍵盤俠」，最後還留下一串電話。（翻攝自記者爆料網）

該名知情人說，欠經濟回帳高達2萬，代表已經不是一次兩次，「是被潑湯的欠太誇張，可是她並不代表認同潑湯這行為是對的」；記者爆料網也曝光疑似施暴者在臉書留言嗆網友「我們打女人乾你們屁事，她X的有種一個一個打我電話喬啦，一堆死網路鍵盤俠」，最後還留下一串電話。

影片中男子上前先扯孫姓女子的頭髮拖行，拖到一旁後開始搧耳光罵「你還敢還手」，甚至出腳狠踹，灰衣女後來拿桌上東西砸孫女，甚至將桌上正在煮的熱湯直接潑向孫女頭部，讓孫女放聲尖叫，灰色衣女子仍繼續出拳搧耳光、毆打頭部，影片駭人；事後潑湯的陳女涉犯重傷害罪，30萬元交保，趙男與林男各以10萬、5萬元交保。