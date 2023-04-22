國巨第1季合併營收260.96億元，季減9.5%，年減13.4%，單季合併毛利率為33%，季減3.5個百分點，年減5.1個百分點，營業利益為49.2億元，營業利益率為18.9%，季減1.7個百分點，年減6個百分點，單季歸屬於本公司業主之合併稅後淨利為41.32億元，季減0.8%，年減33.8%，單季每股盈餘為9.9元。

展望第2季，由於供應鏈的庫存及終端需求仍持續調整中，且整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，國巨預估，第2季標準品產能利用率與第1季40%到50%相當，特殊品產能利用率與第1季約70%相當，第2季合併營收與第1季持平或微幅增加，毛利率及營業淨利率預估將較第1季微幅增加。

國巨法說會後，多家外資報告給予正面評價，兩家美系外資均給予國巨「建議買進」評等，目標價分別為635元及659元；亞系外資最新報告指出，雖然國巨第1季財報符合預期，但第2季展望顯示復甦比市場預期溫和，我們將國巨2023年/2024年每股盈餘調整-5%/2%，維持「優於大盤表現」評等，目標價為560元；港系外資亦下調國巨2023年/2024年每股盈餘預估3.5%/5.8%，維持「買進」評等，目標價720元。