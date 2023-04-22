「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」將在5月13、14日母親節週末，於高雄流行音樂中心開唱，5月13日由白冰冰帶領蔡秋鳳、康弘、黃西田、羅時豐、林淑容；5 月14 日由葉璦菱帶領張秀卿、西卿、黃妃、羅時豐、林淑容、康弘、黃西田、澎澎，連續兩天精彩的歌舞秀，演繹藍寶石大歌廳當年絕代風華，讓這份屬於高雄的記憶在高雄流行音樂中心磅礡再現。

張秀卿分享因為去年擔任藍寶石主持高雄鄉親太滿意了票選點名一定要看到我，今年轉身成為表演嘉賓之一，這次有準備很多經典歌曲回饋歌迷。回想當年在秀場，跟著豬哥亮大哥全省跑透透，當時大家感情都很好，特別是和王彩樺當年兩人都是小妹妹，同期都是唱開場，得知王彩樺已經放話說，穿著部分會以性感為主，今年他輸人不輸陣，準備砸下重本，絕對不會讓王彩樺專美於前，準備好爆乳戰服請出長輩大送福利給粉絲。

張秀卿和葉璦菱是生死之交。（固力狗娛樂提供）

張秀卿說：「這次最期待的就是和葉璦菱同台，回憶22年前受葉璦菱之邀，一起到紐約去演出，向來出遠門都會先詢問平時在拜的王爺公，就只有那一次想說是葉姐邀約，不會有什麼問題就一口答應，沒想到臨行前父母知道了，覺得不妥，還是去請示了王爺公，沒想到王爺公說『絕對不能去』，讓張秀卿左右為難，只好問一定得去演出的話，該怎麼化解，王爺公指示『唱完馬上回台灣，一刻不能停留』。張秀卿說她印象非常深刻，就因為這樣，兩個人風塵僕僕唱完趕凌晨2點起飛的飛機回台灣，當時一回到桃園機場，下飛機後機場擠滿大批記者才知道原來紐約發生911恐怖攻擊事件。她和葉璦菱整個嚇傻，提前一個航班讓她們逃過劫難」

也因為這樣一段經歷，兩人成為生死之交，張秀卿透露她會跟葉璦菱在「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」有一段「驚悚」的演出，肯定會讓觀眾看得冷汗直流、驚奇連連，呼籲粉絲搶票要快，錯過可惜。