台北市政府力推大巨蛋年底完工試營運，台北市副市長李四川今（22）日在臉書上再度分享最新進度，透露為了讓場地更安全、更實用，邀請到棒協成員前來現場勘查，並強調施工務必細膩，不要為了趕工犧牲品質。

李四川表示，讓大巨蛋體育館完工營運是一項非常具挑戰性的任務，也是眾多棒球迷及國人的共同期待。且北市府為了讓職棒球隊瞭解大巨蛋的人工草皮舖設情形，李還提到，4月21日特別邀請中華棒球協會林宗成秘書長、葉志仙常務理事、興富發棒球隊呂明賜總教練及5位專業球員到現場勘查，並聽取意見。

此外，李四川認為，雖然各界都非常期待大巨蛋的啟動營運，但場館及場地的安全更是首要事項；現場也特別要求施工單位審慎細膩施工，不要因爲趕工而犧牲品質。對於棒協相關人員前來場勘，李最後還不忘強調，「感謝棒協及球隊的指正。」

李四川對於大巨蛋一絲不苟的態度，也讓網友相當震撼，留言稱「專業務實的工程人川伯副市長，感謝您總是堅守品質」、「有請各專家及球員們一起會勘球場太好了，加油李副市長！」、「很漂亮的球場，這就叫執行力」、「新竹球場真的可憐」。