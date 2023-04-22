禾馨醫療集團前營運長林思宏10日凌晨酒駕被逮，酒測值高達0.62被依公共危險罪送辦；他於11天後、昨（21）日在臉書連發3篇道歉文，許多粉絲都留言替他「加油」。酒駕零容忍，網友全部看不下去，「留言『加油』的真的瘋了！」

林思宏酒駕事件曝光後，第一時間在臉書道歉，「深刻反省，非常抱歉，絕不再犯。」6小時候又寫下，「做錯了就是錯了，我會檢討改進。」昨晚第3度發文，表示虛心接受所有批評，不會閃躲也坦承犯錯，「對不起，辜負所有信任我的人，我定改過自新，如果您願意給我機會。」

林思宏在臉書擁有一票媽媽粉絲，許多人得知他酒駕消息，紛紛留言「加油加油！人非聖賢，知錯能改，相信你不會再犯了啦！」「林醫師加油」、「為自己的行為負責很棒！加油林醫師！」

許多網友看傻眼，「那些說加油的，是因為酒駕者是名醫才度量那麼大嗎？如果是一般民眾或是政治人物也會這樣說嗎？」「不知道酒駕幾次了才被抓到，還這麼多人加油」、「那些留言『加油』的人，是要加油什麼？」

也有人怒批「0.62真的很扯，已經算是喝醉的程度了，迎接那麼多新生命的好醫生，卻犯下這無可原諒的錯誤！」「你親手迎接了這麼多寶貴的新生命，卻心存僥倖的酒駕，這該有多諷刺？」

還有網友質疑，林思宏10日酒駕，昨天才出來道歉，「為什麼沒有人覺得奇怪？」「4／10被抓到後沒主動說明，等到上新聞才說抱歉，身為公眾人物，這點記得加強啊！」「經過11天新聞爆出來才道歉，根本還是僥倖心態啊，僥倖想著或許沒人發現，罰錢了事。」

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