衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）近期公布最新審議結果，此次在134案中，共14案獲救濟金，其中有3案接種卡介苗，其餘均接種新冠肺炎疫苗。11案當中，獲賠金額最高者為1名40多歲女子，在接種AZ疫苗41天後出現格林巴利症候群、下肢深部靜脈血栓，獲20萬元救濟金。

中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，11名接種新冠肺炎疫苗後獲得受害救濟者，年齡介於20多歲～70多歲之間。其中獲賠金額最高為台中市的李某，為1名40多歲女子，本身有糖尿病合併視網膜病變、高血壓，也因末期腎病接受腹膜透析。

女子接種AZ疫苗後41日，因斷續雙腳痠痛、腳底麻等情形就醫，診斷為格林巴利症候群、下肢深部靜脈血栓，下肢血栓部分與置放雙腔導管及潛在血栓風險因子有關。依症狀發生時間及臨床表現研判，其格林巴利症候群症狀無法確定與疫苗的關聯，依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表嚴重疾病給付的規定，核予救濟金20萬元。

救濟金第2高的是2名接種莫德納疫苗者，其中1人30多歲、1人70多歲，來自台北及台中。前者接種疫苗後，出現下肢麻木與無力等情形。後者則在打完疫苗2周後出現四肢無力、麻木等，診斷為格林巴利症候群，這名個案本身有多發性神經病變、腰椎椎間盤突出併神經壓迫等多重疾病史，且於接種疫苗前之神經傳導檢查亦顯示異常。2人都依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表嚴重疾病給付的規定，核予救濟金13萬元。