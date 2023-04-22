自稱登山家的曾格爾，因被岳姓公關女老闆告侵害配偶權，引發不少風波，還被起底過去是大尺度辣模「關關」；對此，曾格爾暴氣回應：「移花接木的垃圾就不要看了吧！」

與曾格爾傳曖昧的陳姓富商人夫，18日已透過律師發聲明，承認自己意亂情迷之下，與曾格爾有肢體上的親密接觸，罔顧已婚人夫、人父的身分；不過曾格爾否認到底，公開陳姓富商在法院答辯的譯文，男方認兩人在房間內圍著毛巾肢體觸碰，沒有發生性行為。曾格爾痛訴遭仙人跳，認為妨害配偶權法令是「夫妻的共犯結構」，呼籲台灣修法。

爭議爆發後，「關關」的討論度突然變高，臉書登山社團和律師李怡貞都在貼文談及，引發外界聯想，經過搜尋，發現關關原來是一名大尺度辣模，清涼作品曾刊在收費網站「動感之星」，還拍過已停刊的大尺度雜誌《FHM男人幫》，在對方的臉書粉專露面，貼文寫道：「2012 FHM Super Girl，編號47 曾格爾，32D、23、36。想對幫友說的話：各位男人幫的幫友們請多支持關關呦～」且網友發揮偵探的精神，比對關關和曾格爾的照片，發現她們脖子上的痣，幾乎長在同個位置，連微笑時，下巴都有一個淺淺的凹痕。

DJ舞曲 動感之星ShowTimeDancer 關關 No 218 1

曾父稍早受訪暗指，影片有可能被套換臉軟體，網友又到曾格爾的臉書詢問本人，得到「移花接木的垃圾就不要看了吧」，與其父的說法一致，否認過去是關關。