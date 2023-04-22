為了2萬元！她遭「整鍋熱湯潑臉」重傷急救，3人下毒手遭逮。（翻攝爆料公社）

台中一名在八大行業工作的女子疑因2萬元債務，遭1女2男在KTV包廂內痛毆，甚至遭滾燙熱湯澆臉，據悉其四肢也有1至2％二度燙傷，連會陰部都被潑及；唯對此院方不願證實，醫師表示，將先處理熱湯潑撒水泡部分，待傷勢較穏定後再由整形外科評估是否有整形的需要，目前也已轉出加護病房。

台中市西屯區河南路1家KTV包廂今晨4時20分許發生打架事件，29歲孫姓女子疑與26歲陳女有2萬元債務糾紛，遭陳女等3人扯髮、猛搧巴掌等痛毆，還遭金髮的陳女拿以冒煙熱湯潑臉，孫女痛到當場尖叫、哀嚎，經送醫急救後，目前住院治療中。警方將動手的3人依傷害等罪嫌移送，並建請檢方羈押。

據傳孫女不只臉部有傷燙傷，四肢也被熱湯潑撒有1至2％二度燙傷，其會陰遭潑及，到院時不斷哀嚎，經包紮處理幾已變成木乃伊，全身都是繃帶，唯，對此，院方並不願證實。

院方表示，孫女一到院時，醫師立刻啟動外科SOP救治，檢視後發現孫女的臉部雖紅腫但僅有幾處水泡，擔心感染將病患留在加護病房觀察一晚。經過一夜觀察，孫女病情穩定將其轉出加護病房。醫師表示，目前先處理熱湯潑撒引起的水泡部分，待傷勢較復原後再由整形外科評估是否有需整形的需要。另外孫女情緒穩定，也能正常進食。