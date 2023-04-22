辣模雪碧擁有精緻臉蛋及傲人魔鬼身材，加上大膽作風，有著「情色教主」的封號，她大方承認全身都動過刀，也坦承有嚴重的「容貌焦慮」，只要一個月沒有到醫院調整，就覺得渾身不對勁。近日，雪碧也在節目中公開整型前高中時期容貌，前後模樣判若兩人，令觀眾驚訝不已。

雪碧在節目《辣個女生》中公開高中時期的照片，可看出當時鼻樑較低、眼睛較為細長，清純的模樣相當可愛。她坦言長期以來對於容貌相當焦慮，已經對醫美上癮，只要一個月不「進廠維修」就覺得渾身不對勁，連醫生問她還要做什麼，她已經做到不知道還能做什麼，但還是會央求醫生打個肉毒或玻尿酸來緩解焦慮，而她也透露至今為止所有的醫美花費高達800萬。

其實雪碧過去大方暢聊多次整型的經歷，還說過「只差沒削骨，什麼都做了」，雖然有不少人佩服她坦然自在的模樣，但依舊有網友批評整型外貌，對此她也曾霸氣回嗆：「我的人生不是為了你們這些酸民的爛嘴而活」

雪碧高中模樣相當清純。(影片來源/辣個女生 YT)

事實上，雪碧去年曾因為健康出問題而住院，前男友兼謎片導演圤智雨表示由於整型次數太過頻繁，導致免疫力下降，造成腎跟肝都發炎住院，不禁感嘆：「整型過頭的代價就是這張照片這樣，別僥倖」，她也反省並放話不再動手術，但去年年底還是忍不住，又連做了3個手術，在手術房躺了8小時，令粉絲相當擔憂，勸她適可而止。