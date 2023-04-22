近來中國大陸與南韓因為台灣問題持續交鋒，針對昨（21）日中方外交部長秦剛的「玩火自焚」說法，南韓外交部做出回應，呼籲中方秉持相互尊重的精神，「謹言慎行」。

南韓總統尹錫悅18日接受路透社專訪表示，台灣議題不僅僅限於中國大陸與台灣之間，是全球性議題，南韓和國際社會都反對以武力改變現狀。這番說法引來中方嚴詞回應，指台灣問題純屬中國內政，「不容他人置喙」。

中國大陸外交部長秦剛21日出席「中國式現代化與世界」藍廳論壇時發表演說，指出中國在二戰後收回台灣，既然收回來了，「就絕不會再失去」；任何人要干涉中國主權安全，「在台灣問題上玩火者，必自焚」。

據韓聯社報導，秦剛此番發言可能是在回應尹錫悅的台海言論。南韓外交部在同一天指出，南韓政府始終秉持一貫立場，基於互相恪守國格和禮儀、相互尊重、互惠互利的精神，來推進中國和南韓的合作，因此希望中方也能給予響應，謹言慎行。

尹錫悅即將在24日赴美進行國是訪問，與拜登舉行峰會。有專家認為，南韓政府近來在台海議題上展現堅定立場，可能是受到美國行的影響，因此更積極表態。