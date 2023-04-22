為使外籍人士有更好的金融體驗，並營造金融友善服務環境，華南金旗下華南銀行除提供英文版交易單據外，即日起於全台營業據點提供日文、韓文、泰文、越南文及印尼文等5國語言交易單據，以便利客戶辦理新台幣存款、取款及國內匯出匯款業務。根據內政部統計資料，外籍人士持有效居留證在台居留人數約75萬人，其中日本籍與韓國籍在台居留人數約2萬人，另泰國籍、越南籍與印尼籍在台居留人數超過52萬人，約占全體在台居留人數72%。

因應台灣已邁入多元族群社會，華南銀行近年來積極推動國際友善金融服務，自109年起陸續提供英文版交易單據、契約書供客戶使用，為滿足不同群眾使用需求，提升對來台辦理商務洽公外籍人士、新住民及外籍移工等不同群眾之服務品質，針對外籍移工、歸化我國國籍及外籍旅客人數較多之國家，率先於交易單據增加日本、韓國、印尼、越南及泰國等5個國家語言服務，讓外籍人士藉由直接填寫自己國家語文的交易單據，享受更便利的金融服務。