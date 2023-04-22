男星林佑星過去曾和林韋君有過一段情，還因為閨房私事風波轟動一時，兩人分手後，林佑星經歷了兩段婚姻，2019年情歸小18歲嫩妻小妏，近日他開心宣布第三個孩子來報到，笑說：「等了快要兩年吧，我們家真真正正的小三終於來了」。

林佑星2005年因演出《金色摩天輪》和林韋君進而交往，後來他上談話節目分享和林韋君交往秘辛，自曝曾一早醒來發現手指甲和腳指甲都被女方塗上指甲油，好友楊少文則補充說：「她有幫他紮『那個』麻花辮」，但事後當事人及經紀人都否認，至於酒後互毆傳聞，多年後林韋君在臉書寫下：「多年前...別人領錢上通告瞎聊，我在家什麼都沒做，卻被寫了很多年的負面報導，這件事至今我沒有收到一句道歉」，「大家努力往前，把現在和未來的日子過好最重要！」

2013年林佑星和小19歲張晏菻結婚，育有一子，但婚姻僅維持3年就告吹，兒子交由男方扶養，傳聞是女方主動要求離婚，並不要求財產分配，2019年林佑星梅開二度娶小18歲小妏，兩人曾一同上節目《一袋女王》，小妏被問為何會嫁林佑星？坦言喜歡大叔，兩人因工作關係越走越近，再加上自己的願望是28歲前結婚生子，便答應結婚。

婚後，林佑星和小妏生下一女，加上林佑星和前妻所生的兒子，四口之家相當幸福，昨(21日)林佑星宣布家中老三來報到，坦言備孕期間每每看到太太流血流淚失望就很捨不得，「事實證明了寶寶準備好就會自己來」，且老三的預產期還跟二女兒生日同一天，雖然目前還不知道是男是女，但先當作是女孩，他也向太太喊話：「親愛的老婆，辛苦妳了，不管來幾個（喂～）妳的地位依然高高在第一位」。