女星侯怡君與製作人蕭大陸愛情長跑20年，為了想要擁有愛的結晶，豪砸百萬進行人工受孕，還反覆取卵將近20次，艱辛過程讓她一度形容「生不如死」。昨(21日)深夜她突然曬出抱嬰照，開心直呼：「也是我女兒」，引發網友熱議。

侯怡君在臉書曬出一張抱嬰照，只見她留著一頭俏麗短髮，身穿粉紅色帽T，手上抱著一個嫩嬰，除了對著嫩嬰做出親吻動作，還擁入懷中呵護，散發出濃濃的母愛，更不忘對著鏡頭露出燦笑，一副有女萬事足的模樣，讓人好奇是否升格當新手媽？對此，她先是故弄玄虛寫下: 「以為….. 『』，不是….. 『』，也是….. 『』」，隨後揭曉謎底，原來嫩嬰身分是「乾女兒熊熊」。

侯怡君抱起嫩嬰架式十足，散發出濃濃母愛。（圖／侯怡君的家臉書）

眼見侯怡君母愛爆棚的模樣，網友紛紛留言: 「妳快點生一個呀～肯定非常可愛的」、「抱娃姿勢母愛噴發 」、「怎麼這麼會抱嫩娃」、「你趕快生一個，可愛的娃」、「自己加緊生一個」、「我還以為你真的當媽媽了，趕快生一個」，眼見有人留言: 「我以為是親生的喔」，她則回覆: 「 我也希望」，簡短一句話道盡想為人母的心願。

對於侯怡君艱辛的求子之路，蕭大陸先前提及此事大感佩服，除了透露她耐力異於常人，不僅求子如此，連跑馬拉松都是，即便跑到命都快沒了，也從來未聽她叫過一聲，不難看出相當心疼侯怡君為備孕所受的苦。