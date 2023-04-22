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坦帕灣光芒22日在主場追平另一項大聯盟紀錄，拉米瑞茲（Harold Ramírez）首局上對白襪轟出兩分全壘打，這讓光芒開季連續全壘打的場次推進到20場，追平2019年的水手隊歷史紀錄！光芒終場以8比7逆轉白襪。

光芒先前以開季13連勝追平皇家隊紀錄，但是未能突破（被藍鳥中斷），現在則有機會突破開季連續全壘打紀錄。2002年的守護者（印地安人）創下開季連續14場有全壘打紀錄，水手隊於17年後追平，一口氣將紀錄提升到20場，布魯斯（Jay Bruce）當時單人就貢獻了8轟。相較之下光芒是人人有貢獻，多達12人至少貢獻兩轟。

白襪首局下被連轟帶打失去4分，隨即於2局上打回3分。更荒唐的是第3局，光芒的牛棚車輪戰失控，白襪打者什麼都沒做，只靠6次四壞保送就擠回3分，反以6比4超前！

9局下半，貝登寇特（Christian Bethancourt）轟出陽春炮，光芒追至1分差距，後面布蘭登羅（Brandon Lowe）又轟出兩分炮，再見全壘打！光芒開季17勝3負依然勇不可當，

史上最長的連續全壘打紀錄是2019年洋基，他們在季中連續31場開轟，從5月下旬打到6月底，整整1個月沒有斷過全壘打。