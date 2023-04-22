毫無懼怕！若明徵召會「Yes, I do」？ 侯友宜態度堅定喊：這是我該做的

新北市長侯友宜今（22）日結束新加坡訪問行程，上午他受訪時面對2024相關議題，他說從基層歷練到市長，心中永遠只有一個責任，就是國家每個人都要團結在一起，只要國家人民能夠安心、安定、繁榮、永續，自己會肩負起更多責任，全力以赴面對所有挑戰。

侯友宜訪問新加坡在國內外都被認為是2024的起手式，對此他今天也鬆口，面對所有挑戰，自己都毫無懼怕，只要為國家人民創造更多安心安定、讓台灣永續繁仍發展，都是他該做的事情。

侯友宜強調，不管在哪個位置，從基層一路歷練到市長，心中永遠記得一個責任，就是國家每個人要團結在壹起，只要能夠讓國家人民更幸福安定，都會全力以赴，肩負起更多的責任，把整個國家繁榮當作人生最重要的目標。

至於出訪後被認為表現不錯，更是國民黨2024的不二人選，國民黨主席朱立倫更說徵召時間可能更早，侯友宜回應對於大家的肯定，都會心存感恩，至於徵召的議題，黨有黨的規畫跟節奏，自己都會給予尊重。