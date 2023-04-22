今日是世界地球日，新北創客社群為響應號召德音國小、武林國小、永和國中、清水高中等校，從在地環境生活出發，將海廢、農廢、廢棄桌椅再利用，改造成海樹造型鐘、生態版畫、手作賀卡、小板凳等物品，實踐聯合國永續發展指標（SDGs），落實環保愛地球行動。

教育局長張明文表示，新北市2014年起率先全國，推動創客社群，發揚「1個好點子，2人一起動手做，3、5好友齊分享」的精神，希望起步讓地球變得更好。

今日是世界地球日，新北創客社群為響應號召德音國小、武林國小、永和國中、清水高中等校，改造成海樹造型鐘、生態版畫、手作賀卡、小板凳等物品，落實環保愛地球。（教育局提供）

不少參與創客教育的學校，利用學校周邊廢棄物，製作出再利用的實用好物，像是德音國小師生利用假日踏訪海邊、山上及田野，收集貝殼、海樹、海洋漂浮物、木荷、薏苡等材料，製作出獨特的「海樹造型鐘」，傳達保護海洋的意識，同時落實減廢理念。

永和國中師生利用校園大量的落葉，結合美術課，讓學生做手抄紙，經過撿材、浸泡、打碎等步驟，利用網版手抄，壓乾後做出獨一無二的手作賀卡；清水高中教師曾詠翔則是開設廢棄課桌椅工作坊，帶領師生將堆放在校園庫房的廢棄學生課桌，重新經過裁切等手續，化身成一張張小板凳或置物矮櫃。

另外，武林國小老師們設計「大同山踏查」活動，帶領學生走訪校園和大同山，觀察鳥類、昆蟲等生物，再利用木工創客課程，創作生態版畫，學生經過切割、雕刻板材、上墨印刷，打造出與眾不同的作品，進而傳遞生態保育、資源再利用的重要性。

教育局表示，新北市是首個推動創客教育的縣市，藉由推動多元創客課程、師培及營隊，宣達「Maker to Market」(從創客到產業實踐)的理念，讓孩子挖掘如永續發展、數位科技、在地文化等議題，進而成為跨域人才。