越南籍鄧姓移工日前和友人在高雄三民區一家超商內聊天，發現員警走進超商，刻意轉移目光，反而讓員警察覺有異而向前盤查，但鄧男藉機到機車拿證件時拔腿逛奔，警方當街追了100公尺後將他壓制逮捕，查出原來鄧男逃逸半年的失聯移工，擔心遭遣返才想逃。

三民第一分局長明派出所員警20日下午2點多，到自立一路一間超商簽巡時，發現2名外籍男子坐於超商內聊天，但與其中一人對到眼時，該名外籍男子卻立刻將目光轉移、眼神四處飄移張望，顯得相當緊張，員警察覺異狀走上前詢問，並要求出示證件。

越南籍鄧姓移工狼狽遭逮。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

該名外籍男子一開始乖乖配合，說是要到機車置物箱內拿證件，未料才剛走出店門，他立刻拔腿狂跑，員警立刻追了上去，過程中還不小心踉蹌險些跌倒，接著不停繞圈，四處亂竄，警方追了約100公尺後，於自立一路與南台路巷口將他包抄壓制，男子狼狽遭上銬。

經查，該名男子是23歲的越南籍鄧姓失聯移工，鄧男因曠職遭前雇主通報逃逸，已逃逸逾期居留約半年之久，因擔心遭遣返才拒絕警方盤查逃逸，全案訊後移送移民署高雄專勤隊偵辦。