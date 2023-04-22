香港特區行政長官李家超21日率領港府與立法會大灣區訪問團，出發前往粵港澳大灣區的大陸城市。李家超在訪問團出發前見記者時表示，訪問團將與大陸官員會面、考察範圍多元，將到訪各地在創科、環保、青年發展、文化藝術和體育各方面的設施、企業和項目等，了解大灣區大陸城市的最新發展。

據了解，訪問團將依次到訪深圳、東莞、佛山和廣州4個城市、為期4天。由於訪問團人數較多，抵達深圳後，將分為兩組分別到訪東莞及佛山，其間，李家超會輪流參與兩組的部分活動，之後訪問團將同赴廣州。

李家超表示，此次行程豐富以了解大灣區內大陸城市的最新發展和機遇。他更稱此次訪問團有三個「第一」，分別是今屆特區政府與今屆立法會第一次聯合出訪大陸；完善選舉制度、落實「愛國者治港」原則後第一次聯合出訪；以及是香港和大陸全面通關後最大規模官式外訪。

訪問團由李家超任團長，特區政府政務司司長陳國基、立法會主席梁君彥分別任副團長。梁君彥表示，訪問團超過100人，包括83位立法會議員。議員很關注如何推動香港對接大灣區、融入國家發展大局，此次行程正好讓他們瞭解大灣區大陸城市最新發展，以便今後提出新意見，尋找新機遇，因此考察意義重大。