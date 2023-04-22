國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選，22日進行黨員投票。欲挑戰現任立委費鴻泰的議員徐巧芯，21日晚間在臉書上發文，直指一名費鴻泰支持者的信義區里長，打算包車送黨員去投票所投票，已經違反當初所簽的候選人公約。對此費鴻泰則反擊，表示該名里長不是他的工作人員，更不是他的樁腳，並直指徐巧芯到選前一刻還在「意圖使人不當選」，不排除在選後對徐提告。

國民黨黨內立委初選，立委費鴻泰22日前往位於台北市議會的投票所投票，針對徐巧芯指控其涉嫌包車載人投票，費鴻泰反控徐抹黑汙衊。（姚志平攝）

費鴻泰22日上午前往台北市議會進行初選的黨員投票，並於投票後接受媒體訪問。針對徐巧芯的質疑，費鴻泰表示該名里長不是他的工作人員，也不是他的樁腳，他沒有給過該里長任何一毛錢，並反質疑徐巧芯應該把與該名里長的通話內容錄音檔公開，談了什麼就是證據，不要誣指、誣陷他，「我從政這麼多年，從來沒有幹過這種事，妳有證據歡迎去提告。」

「這又是一樁意圖使人不當選的明證，選舉要選得那麼辛苦嗎？」費鴻泰表示，在選前最後一天的晚上發生這樣的事，讓他聯想到當初高雄市前副市長黃俊英在參選高雄市長時，被誣指花錢請「走路工」。費鴻泰說，初選到現在這段時間，自己一直在隱忍，目的就是不想要親痛仇快，而是希望黨內能夠和諧，「如果初選黨內不和諧，面對2024大選，不團結的國民黨如何去戰勝民進黨？」

國民黨立委費鴻泰22日上午前往台北市議會進行黨內初選的黨員投票，並質疑徐巧芯「樁腳包車」的說法，再次意圖使他不當選，不排除在未來對徐提告。（丁上程攝）

費鴻泰表示，四年前他與王鴻薇之間君子之爭，雖然在初選過程中一定會有摩擦，但在初選結束後僅不到兩週，兩人就能快速整合；但這次徐巧芯數度意圖使他不當選，可以想見未來的整合恐怕會讓大家都很擔心，「選舉需要選成這樣嗎？黨內選舉應該是很快樂的事情，大家彼此把四年來做了什麼事情，跟民眾說清楚就好，有需要含沙射影到意圖使人不當選的程度嗎？」