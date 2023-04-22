彰化60歲的林姓男子獨自扶養小學4年級的雙胞胎兒子，日前到桃園求職，一家住在外勞分租套房內，14日男子與小兒子吵架，遭對方拿酒精噴眼睛，他無奈留下1萬離家出走，還對友人說不想活了，大批人力找了一周後，男子昨致電說人沒事，希望政府能先安置兒子，等他找到工作在接回。

據自由時報報導，男子獨自扶養雙胞胎兒子，今年3月到桃園觀音求職，租在多為移工宿舍的套房落腳，沒想到求職不順、經濟困頓之下，14日未制止小兒子玩手機，遭對方用酒精噴眼睛，憤怒之下在18日離家出走，還一度聯繫在彰化的友人說「不想活了」，該友人趕緊北上到桃園找人。

男子昨（21）已主動打電話給友人稱目前沒事，希望政府能先幫忙安置2個兒子，等他找到穩定工作就接回孩子，目前已有面試貨運行當理貨員的時薪工作；彰化縣議員鄭俊雄表示，2名孩子目前已經接受緊急安置，但父親至今仍未現身簽署同意文件，會配合政府等單位幫媒合男子就業。

鄭俊雄說，當晚約11點趕到雙胞胎與父親的租屋處，發現一家人經濟困頓，居住的是跟外勞分租的套房，當二名被獨自留在套房內的雙胞胎兄弟，兄弟還窩在床上滑手機，希望政府等單位能幫忙媒合林男就業，讓林男與雙胞胎小兄弟早日團圓。

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