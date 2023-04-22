50歲王姓司機19日下午駕駛混凝土預拌車，因路況不熟，違規逆向開至溫泉路30巷，過程中不慎勾斷電纜，造成周遭91戶民宅、商家大停電，溫泉路雙向通車也因此中斷，北投警方獲報到場後，先安排疏導交通，另報請台電公司搶救，案發2小時內恢復通電、通車，王男也被依法開罰。

北投警方19日下午3時30分獲報，溫泉路有混凝土預拌車發生車禍，警方到場時，發現該車勾斷電纜，造成周遭塞車、斷電，立刻通報台電人前來搶修。

當天北投區下雨，時間又靠近周末下班尖峰時段，北投警方隨即啟動交通快打機制，在現場加強疏導，引導車輛提前改道，溫泉路改為單向通車。

在警方及台電共同努力下，下午5時20分恢復供電，交通狀況也排除，王姓司機表示因為路況不熟，所以才會逆向開進小巷，警方將車帶至地磅站過磅，發現車子雖然沒有超載，但違規逆向，依道交條例60條開罰，可處900至1800元罰鍰。

北投警分局呼籲，混凝土預拌車、砂石車等大型車輛，因本身車輛體積均較一般車輛龐大，衍生的行車安全風險倍增，為維護交通安全及秩序，警方將持續針對大型工程車輛超載、違規行駛加強執法，呼籲駕駛切勿抱有僥倖心態，開罰損失荷包事小，若因此造成交通事故，後果不堪設想，其他用路人本身也應具備「防禦駕駛」觀念，行駛時盡量遠離大型車周邊，以確保自身行車安全。