新北市長侯友宜為期4天的新加坡訪問將在今（22）日畫下句點，此行不僅受國內關注，當地媒體也接連報導相關新聞，今日更有報紙針對他這次出訪被視為2024起手式作出評論，而侯友宜則是回應，謝謝新加坡的國際友人非常關心他的一舉一動，甚至對於他個人的到訪有一些看法都給予尊重並謝謝他們的鼓勵。

星國媒體報導侯友宜訪問。（記者呂健豪攝）

侯友宜表示，這兩天都有看到報紙，除了新加坡友人很關心自己在星國的一舉一動之外，對於整個城市治理跟都會相關經驗交流都有一些報導，很感謝大家的關心。

至於被認為此行是從地方走向中央的起手式，侯友宜說，自己跟新加坡國際友人長期以來都有密切聯繫，最重要的是讓新加坡跟台灣深化關係，不斷創造對話，尤其新加坡在這樣的國家環境底下，仍然能夠帶動金融貿易、外交軍事，都有很多方式可以讓自己的優勢被看到，讓全世界肯地。

侯友宜也說，尤其羨慕新加坡目前的GDP達到將近8萬美元，特別是面對通膨及很多外部挑戰，這是很值得借鏡的地方，台灣也有很多優勢，也有很多實力，希望我們可以更攜手往前走。

媒體也問他，與黃循財會面後，對於兩岸論述或九二共識的想法有沒有改變？侯友宜表示，台星之間在整個地緣政治、歷史軌跡、多元族群甚至環境上都有很多相似之處，所以只要台灣對內有自信，做出自己的實力，展現優勢、強化應變能力，對外讓國際社會看到，並創造台灣能夠發展的空間，最重要的是讓國際友人看到台灣的友善，避免戰爭風險維持和平，這是世界所期盼的。

至於此行是否達到讓中華民國在起飛的目標？侯友宜說，訪問這段時間，不論是在青年創業或綠色金融科技方面，都學習到很多，也了解到雙方的友誼一定能夠長久攜手並進，特別是身為台灣最大城市的市長，這次也讓新加坡看到新北市在各方面的城市治理都做得很好。

侯友宜強調，這趟讓新北市能夠在台灣立足以外，也走向國際，更重要的是贏得新加坡各界的肯定，所以中華民國起飛從新北做起，因為新北市是一個大城市小國家，在這個方向的推動上，有很多可以跟新加坡互相借鏡，同時讓新加坡看到新北的城市治理也做得有聲有色。