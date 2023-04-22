根據國健署統計，全國約有200多萬名糖尿病患者。腎臟科醫師王介立在臉書引述最新研究指出，第2型糖尿病患者每天喝超過1份（150大卡）含糖飲料，死亡風險增加20％；喝咖啡、茶及水都會降低死亡風險。

王介立在臉書發文引述《英國醫學期刊》（British Medical Journal）最新發表的研究，探討罹患第2型糖尿病者，飲品項目與死亡率的關係；該研究為前瞻性觀察，追蹤了15萬多名美國人，平均追蹤18.5年。

王介立指出，研究結果不意外，喝含糖飲料會增加整體死亡風險，每天喝超過1份（150大卡）含糖飲料會讓死亡風險平均增加20％；喝咖啡、茶及水，都會降低死亡風險。他說，每天喝超過4份咖啡、2份茶、5份水，降低死亡風險的效應差不多，大約都是下降2成。另外，王介立說，水看起來沒有比茶及咖啡還有效，因此未必只能喝水。

至於代糖飲料與果汁的影響是中性的，不好也不壞；王介立指出，研究也證實，將含糖飲料換成代糖飲料，可有效降低死亡風險，這也證實了過去的主流認知，「代糖可以有效降低糖份造成的傷害」。

另外，王介立指出，值得注意的是牛奶，低脂牛奶有較好的預後，全脂牛乳則相反，但因為統計的信賴區域跨過1，無法做出確切結論，因此二分法的結論只能說牛奶大致為中性。