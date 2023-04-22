大甲媽來了！年度宗教盛事大甲媽遶境活動昨（21日）晚間11時5分起駕，展開9天8夜遶境進香活動，途經大肚、烏日、龍井區進入彰化，遶境隊伍今（22）日早上9時50分許進入龍井區，相較去年晚了1.5小時，而烏日警分局分局長尤啓南也率領同仁接駕，大肚區公所也在山陽大排搭棚發水、媽祖毛巾，為隨行信徒加油打氣。

大甲媽遶境活動展開，烏日警分局投入警、民力共250人次，為歷年執行大甲媽勤務投入警、民力最多的一次。 （烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

烏日警分局指出，烏日分局為了本次進香行程投入警、民力共250人次，為歷年執行大甲媽勤務投入警、民力最多的一次。 為因應大批信眾湧入不斷，於各重要路口均編派警力實施交通指揮疏導管制，請各位用路人能配合，以維護交通安全及順暢。

另外，員警揹LED背包走入人群，以移動式標語宣導民眾防竊。也分別在龍井所、大肚所、追分所設置「警察服務站」加強防竊宣導，提醒民眾應注意隨身攜帶物品，更要注意自身財物安全。

大肚區公所也在龍井大肚交界設置帳棚分送水及印有媽祖毛巾。（馮惠宜攝）

由於這次活動是疫情後首度擴大舉辦，隨行信眾眾多，整個隊伍較去年抵龍井境內，相較去年晚了1.5小時，沿徒信眾設攤補給水、點心及毛巾等相當熱情，大肚區公所也在龍井大肚交界設置帳棚分送水及印有媽祖毛巾，限量毛巾15分鐘內被索取一空。