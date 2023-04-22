彰化縣彰化市排隊名店「阿三肉圓」，本月初肉圓從每顆50元漲到55元，業者張耀仁無奈表示，雞肉、豬肉、蛋、麵粉、地瓜粉等原物料漲太兇，像是豬肉每台斤從70元漲到百元，麵粉漲幅也超過30％；有其他業者因為肉太貴貢丸湯不賣，改賣蝦丸湯。

業者張耀仁無奈表示，雞肉、豬肉、蛋、麵粉、地瓜粉等原物料漲太兇，像是豬肉每台斤從70元漲到百元，麵粉漲幅也超過30％。（吳建輝攝）

張耀仁說，從烏俄戰爭開始到現在各式原物料齊漲，像是麵粉、地瓜粉等每袋漲價1、200元，要維持一樣的品質，原物料當然不能省，不過他們也不可能賠錢做，因此包括肉圓、湯品等全面調漲。

張耀仁指出，這幾年漲最兇的是豬肉，特別是這兩三個月漲幅就超過3成，從每台斤70幾元漲到100元左右，一般民眾在市場購買更要超過130元，另外食用油、雞蛋、鴨蛋漲幅也都是看得見的，真的壓力很大，已經撐很久不得不漲價。

有其他肉圓業者因為肉太貴貢丸湯不賣，改賣蝦丸湯。（吳建輝攝）

萬物齊漲讓肉圓名店「漲聲響起」，阿三肉圓從2017年每顆40元漲到45元，2021年再漲到每顆50元，今年4月又漲到每顆55元；而阿璋肉圓從2018年漲到現在的50元，今年則尚無漲價計畫；大竹肉圓2年前從35元調成40元至今，不過因為肉貴停賣貢丸湯，改賣蝦丸湯。