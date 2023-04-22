據中國天氣網報導，今起三天（4月22日至24日），強冷空氣繼續影響大陸，北方多地將有明顯降雪天氣，隨著南下與暖濕氣流結合，南方降雨也將發展增多，局地有強對流天氣，需加強防範。同時，大陸中東部大部分氣溫將較常年同期明顯偏低，陝西、山西局部地區恐冷到破紀錄。

21日受到強冷空氣影響，北方多地出現雨雪天氣，青海東北部、甘肅中東部、寧夏南部、陝西北部、山西、內蒙古河套等地部分地區，出現雨夾雪（雨）或中到大雪，局地暴雪，甘肅東部、陝西北部、山西中南部等地降水量15至48公釐。

而今起三天，這股強冷空氣繼續影響大陸，北方將有大範圍雨雪天氣，隨著南下與暖濕氣流結合，南方新一輪降水也將啟幕。

大陸中央氣象臺預計，22日至24日，西北地方東部、華北西部、黃淮西部、江漢、江淮、江南、華南、西南地區東部等地將有一次降水過程。北方地區有小到中雨（雪），局地大雨（雪），其中青海東部、甘肅南部、寧夏中南部、陝西北部、山西中南部等地部分地區有中到大雪，局地暴雪。四川盆地東部、江漢、江淮、江南、華南等地的部分地區有分散性中到大雨，局地有暴雨。

此外，強冷空氣不僅帶來大範圍雨雪天氣，降溫實力也不容小覷。今明天隨著強冷空氣繼續南下，大降溫將擴展到南方，湖北、湖南、貴州等地陸續加入氣溫跳水行列。預計23日前後，中東部地區的氣溫將達到本次過程最低點，陝西、山西、河南等地最高氣溫將較常年同期偏低15℃，局部地區甚至會冷到破紀錄。