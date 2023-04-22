高通表示，全新升級的解決方案提供廣泛功能、先進特性和多樣用途，主要滿足工業和商業物聯網應用的嚴苛需求。解決方案實現的全新使用案例支援在影片協作、雲端遊戲、零售等重要領域進一步擴展物聯網生態系。

高通技術公司業務拓展副總裁暨建造、企業端和工業自動化業務負責人Dev Singh表示，高通推動物聯網生態系發展上獨具優勢，全新的解決方案匯集業界領先的技術，包括邊緣AI處理、創新能源效率、超清晰的影片和5G連網能力等，以驅動新一代有韌性的高效能物聯網應用。

全新高通QCS8550和高通QCM8550處理器結合了強大的運算能力、極致的邊緣AI處理、Wi-Fi 7連接以及栩栩如生的圖像和影片功能，支援且可快速部署有高效能要求的物聯網應用，如自主移動機器人和工業無人機。

此頂級產品採用高通技術公司經最佳化的AI架構，為各式各樣的商業模式和使用案例提供強大的處理能力。此外，高通QCS8550和高通QCM8550還具備強大的影片和圖像處理，可實現沉浸式雲端遊戲、影片協作和影音串流等體驗。