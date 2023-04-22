新北市土城區四川路7號某當舖20日傳出槍響，17歲劉姓槍手掃射51槍後自行攜槍投案，不過，卻爆出早在10天前該當鋪就曾遭人開槍，警方今凌晨3時查緝到年僅15歲的朱姓槍手，同時也查獲黃姓、鍾姓少年共犯。朱少到案後坦承開槍，但他辯稱犯案動機是不滿朋友女友遭對方搭訕，開槍後隨即開車到宜蘭，丟棄槍枝和車輛，不過警方仍朝黑幫方向調查。

朱姓少年與友人在4月中旬半夜前往當鋪開槍，事後還在臉書放上影片，並稱「你們板橋華山幫就是垃圾，敗壞公司名氣，來我們公司拿Co2，還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」，警方後續到現場現場勘察，發現當鋪大門確實有3個彈著點，但均未貫穿，初判槍枝是空氣手槍。

朱少到案後稱，因不滿朋友女友遭對方搭訕，才會開槍，犯後就開車前往宜蘭丟棄作案槍枝、車輛，掩飾犯行，不過，警方仍朝黑幫方向偵辦。

新北市警察局長廖訓誠說，該案是否與20日當鋪槍擊案有關，目前仍在詢問釐清，不過，專案小組目前已掌握弘仁會、華山幫特定對象，針對網路流傳20日槍擊案槍手開槍畫面，是否為路過民眾拍攝，攝專案小組存疑，不排除是共犯所拍，目前已啟動鷹眼隊，逐一調閱周遭監視器過濾中。

至於為何警方一開始稱當鋪先前未發生槍擊案，廖訓誠說，土城分局督察組初步調查，派出所無所謂吃案情形，當時確實查無任何報案紀錄，昨日網路流傳開槍畫面後，偵查隊就已主動追查涉案少年身份。

廖訓誠表示，該案與19、20日在雙北的2件槍擊案，涉案犯嫌都是未成年，顯見都是黑幫或偏門行業者刻意吸收、利用，警方會責請刑大、少年警察隊加強查辦，他強調，投案絕對不等於結案，新北警絕對會追查到最後一個。

新北市當鋪少年槍手掃射