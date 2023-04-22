國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選，22日進行黨員投票。欲挑戰現任立委費鴻泰的議員徐巧芯，21日晚間在臉書上發文，直指一名費鴻泰支持者的信義區里長，打算包車送黨員去投票所投票。對此費鴻泰則反擊，表示該名里長不是他的工作人員，更不是他的樁腳，雙方各說各話引爆戰火，對此台北市長蔣萬安今上午表示，希望最後一天黨員投票，整個過程都能公平、公正、乾淨。

蔣萬安今上午出席YOYO嘉年華活動，會前受訪被問及芯費大戰，蔣表示，2024團結勝選是共同目標，一定支持國民黨提名的候選人，也相信選民智慧，一定會選出對國民黨對台灣未來發展最有幫助的候選人。

至於徐巧芯控訴費鴻泰疑似包車賄選，蔣萬安僅表示，希望最後一天黨員投票，整個過程都能公平、公正、乾淨，希望初選平順結束，之後就是全力支持提名的候選人。蔣也強調，如果兩方有任何初選疑慮，相信黨部會來處理。