國民黨2024總統提名人選未定，國民黨主席朱立倫日前透露徵召時程會比過去幾屆早，外界關注是否於5月20日公布。對此，朱立倫強調「不會急躁也絕不拖延」，會依時程繼續努力，讓主要候選人獲最多支持，另他也喊話民眾黨盼能團結合作，希望結合所有「非綠」朋友一起努力。
朱立倫今日上午前往桃園市懷德風箏緣地育幼院參與祈福法會，參觀育幼院環境後關心徵收遷院狀況，接著參加竹圍輔信王公來台170年暨1411年聖誕祝壽慶典。被問及徵召時程，朱表示，這次總統與立委提名，都會比過去幾屆來得早，會按部就班一步一腳印，請大家放心。
「我們不會急躁，也絕對沒有拖延！」朱立倫強調，會按照時程繼續努力，過程中，最重要就是團結一切可以團結的力量，化解一切可以化解的敵人，盡最大努力讓大家團結在一起，會努力讓主要候選人獲得最多支持，讓「他」成為最強、最好候選人。
民眾黨預計最快5月17日公布總統提名人，國民黨宣布時程會更早？朱立倫說，國民黨有國民黨的努力目標，民眾黨方面，當然也希望最後大家能團結合作，結合所有「非綠」的朋友，為了台灣好、為了中華民國好一起努力。
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