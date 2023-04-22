國民黨2024總統提名人選未定，國民黨主席朱立倫日前透露徵召時程會比過去幾屆早，外界關注是否於5月20日公布。對此，朱立倫強調「不會急躁也絕不拖延」，會依時程繼續努力，讓主要候選人獲最多支持，另他也喊話民眾黨盼能團結合作，希望結合所有「非綠」朋友一起努力。

針對國民黨總統徵召時程，國民黨主席朱立倫（左）表示，會比過去幾屆早，不急躁也不會拖延。（蔡明亘攝）

朱立倫今日上午前往桃園市懷德風箏緣地育幼院參與祈福法會，參觀育幼院環境後關心徵收遷院狀況，接著參加竹圍輔信王公來台170年暨1411年聖誕祝壽慶典。被問及徵召時程，朱表示，這次總統與立委提名，都會比過去幾屆來得早，會按部就班一步一腳印，請大家放心。

國民黨主席朱立倫今上午前往桃園市懷德風箏緣地育幼院參與祈福法會，參觀育幼院環境後關心徵收遷院狀況。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

「我們不會急躁，也絕對沒有拖延！」朱立倫強調，會按照時程繼續努力，過程中，最重要就是團結一切可以團結的力量，化解一切可以化解的敵人，盡最大努力讓大家團結在一起，會努力讓主要候選人獲得最多支持，讓「他」成為最強、最好候選人。

民眾黨預計最快5月17日公布總統提名人，國民黨宣布時程會更早？朱立倫說，國民黨有國民黨的努力目標，民眾黨方面，當然也希望最後大家能團結合作，結合所有「非綠」的朋友，為了台灣好、為了中華民國好一起努力。