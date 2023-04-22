國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選，22日進行黨員投票。欲挑戰現任立委費鴻泰的議員徐巧芯，21日晚間在臉書上發文，直指一名費鴻泰的樁腳、松山區里長意圖包車送黨員到投票所進行投票，已經違反候選人公約。遭指控的松友里里長張海秋則出面反駁，表示是讓年長者能夠便於去投票，也不是自行包車，上下車要刷悠遊卡或敬老卡。

張海秋表示，他提供專車服務主要是因為考慮有些里民不方便投票，所以這十幾年來常常跟公車處（公共運輸處）接洽，只要超過20個人，點對點接送到投票所投票，年輕人就刷悠遊卡，老年人就刷敬老卡，過去有到大安森林公園的活動，也是按照這樣的模式進行。

張海秋也舉例，自己里內有一名黨齡近50年的資深黨員，因為患有帕金森氏症不良於行，因此很感謝他提供這樣的接送服務，「我也沒問他要投誰，也沒跟他講搭車要投誰。」張海秋說，沒有什麼包車，只是方便年長者投票的專車，有公車站牌的地方就可以上下車，所有黨員都可以坐，甚至不是黨員，有里民要順便坐車來國父紀念館運動也可以。

張海秋也批評徐巧芯，要選立委應展現高度，不應該如此針對他這個小里長，「我做錯什麼事？影響到你什麼東西？」張海秋透露，徐巧芯打電話罵他到凌晨3時，讓他後來不敢接電話，還求徐說自己要睡覺了，要求徐不要再吵他才罷休。