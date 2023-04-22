被封「最強美乳人妻」的日本寫真女星熊田曜子，2012年結婚後生下3名女兒，卻在2年前驚傳被家暴，圈外丈夫則指控熊田曜子給他戴多頂綠帽，雙方開打離婚官司。昨（21日），熊田曜子透過經紀公司宣布離婚成功，而她第70支寫真DVD也在同天問世。

熊田曜子2021年報案稱被家暴並訴請離婚，因此丈夫被判20萬日圓罰鍰（約4.9萬元台幣）。未料老公反咬熊田曜子婚內出軌，與前主播平井理央當時的製作人丈夫蜜谷浩彌有一腿，包包內的女性情趣玩具更有多人的DNA，懷疑熊田曜子偷吃的對象可能不只一人；不久，平井理央宣布與蜜谷浩彌10年婚姻畫下句點，引發外界譁然。

風波延燒2年，熊田曜子昨（21日）透過經紀公司發書面聲明，表示與丈夫達成協議，圓滿地分開，相關的離婚訴訟均撤銷。恰巧的是，熊田曜子在同天發行第70支寫真DVD《出会ったころを思い出す》，狂在IG貼文、限時動態宣傳，隻字未提離婚一事。

熊田曜子生下三名女兒後，火速把身材瘦回產前，2020年發行多本寫真集和DVD，儘管被部分酸民砲轟「當媽還賣弄性感」，熊田曜子仍不受影響，放話想創下「最多本泳裝寫真集」的金氏世界紀錄。