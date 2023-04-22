女星徐熙媛(大S)的前夫汪小菲日前秘密抵台探親，並處理「S Hotel」後續事宜，甚至傳出要將飯店更名為「菲行商旅」，未料才隔沒幾天，傳出他再次來台，據悉是為了處理跟大S官司及飯店改名後續事宜，而他也現身台北東區平價麵店，被拍到不但喝酒還作勢丟東西，原因也隨之曝光。

汪小菲先前被《三立新聞網》報導二度現身台北，疑似來台處理官司與S HOTEL改名等事，對此S媽受訪表示沒聽說。如今他在台灣行蹤曝光，據《壹蘋新聞網》報導，汪小菲出現於台北平價麵店，發現有人偷拍還作勢拿東西丟人嚇唬對方。

事實上，當年汪小菲和大S愛的濃烈，男方砸下約3億資本額在台北小巨蛋附近開設飯店「S Hotel」，作為見證兩人愛情的象徵，並請來法國設計師Philippe Starck操刀，近年因疫情影響轉型為防疫旅館，去年3月大S宣佈再婚，飯店動向備受關注。

據了解，汪小菲這次的目的也是為了處理飯店之後的計畫，目前飯店內部已經改頭換面，在汪小菲已下令全面撤下飯店內所有跟大S有關的事物和海報，至於飯店名稱「S Hotel」則改名為菲行商旅。