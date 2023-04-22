台灣軒轅黃帝拜祖大典籌委會今天舉辦軒轅黃帝拜祖大典，今年由中國國民黨前副主席胡志強擔任大典主拜官，他表示，無論你來自何方，大家都是炎黃子孫，百年、千年都不可忘本，鼓勵大家堅持慎終追遠的精神。

今年軒轅黃帝大典在桃園黃帝雷藏寺盛大舉行，這項由台灣軒轅黃帝拜祖大典籌委會舉辦的活動，今年已邁入第10屆。典禮儀軌沿承古制，由桃園黃帝雷藏寺春蓮教授師帶領眾禮生，在連續3次莊嚴雄渾的鼓嚴後，依序進行上香禮、3獻禮、恭讀祝文、飲福受胙等26道傳統古禮，虔誠恭拜軒轅黃帝，體現對中華傳統宗族禮儀及文化的傳承。

台灣軒轅黃帝拜祖大典籌委會今天舉辦軒轅黃帝拜祖大典，今年由中國國民黨前副主席胡志強（圖左二）擔任大典主拜官。（陳夢茹攝）

胡志強受訪時說，軒轅黃帝拜祖大典是很難得的機會，讓大家能每年有機會提醒自己，不管你人在什麼地方、來自何地，聚在這裡最重要的意義就是提醒我們都是炎黃子孫、本出同源，不管經過百年、千年都不要忘本。慎重追遠、懷念祖先，炎黃子孫即便散居全世界各地，每年有一次供拜的機會非常值得振奮。

談及年輕人慎終追遠的觀念逐漸變得薄弱，對此胡志強表示，我們要做年輕人的模範，的確很難勉強年輕人去做長輩要求的事，不過我們自己要堅持下去，一個人如果堅持下去，即便這個觀念不會傳得很遠、很廣，但若全世界各地的人都在辦理及宣傳，一定會有年輕人有可能會聽進去，這樣就足夠了。

桃園市民政局長劉思遠則說，軒轅黃帝是中華民族的始祖，選於農曆3月3日在雷藏寺舉行祭祖大典，主要是想表達慎終追遠的精神，而雷藏寺平常除了為這些社會大眾祈福、加持之外，另也積極參與非常多的慈善及社會公益活動，為社會注入非常強大的正能量。

後續則由來自莊敬高職的學生們，以一曲熱情振奮的旗舞「鴻圖大展，旗開得勝」為典禮震撼開場，緊接著還有100位同學高舉百家姓旗幟進場，旗海獵獵、招展如雲，象徵中華民族血脈傳承、繁衍生息、族運綿長。主辦單位補充，盼青年學子透過參與拜祖活動，能讓年輕一代擁有一顆不忘本的心，深入了解中華民族千年融合的歷史與文化。