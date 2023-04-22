Knicks end the third on an 8-0 run 😤



MSG IS LOUD‼️ pic.twitter.com/ttvJFgEebZ — ESPN (@espn) April 22, 2023

東區第5種子尼克繼續上演「下剋上」戲碼當中！靠著布朗生21分、6助攻與4籃板，巴雷特也拿19分、8籃板，尼克22日在自家主場以99比79痛宰東區第4種子騎士，這也是騎士本季首次輸到20分以上，目前尼克在季後賽首輪取得2勝1敗領先優勢，接下來G4於24日續在紐約上演。

雙方上半場進行防守焦土大戰，打完首節，竟以17比17打平，不過地主尼克次節隨即靠著巴雷特領軍，逐漸擴大領先差距到兩位數，上半場結束，尼克45比32領先騎士，巴雷特半場拿下14分，騎士創下近15年季後賽上半場最低得分紀錄。

來到第三節，尼克靠著布朗生、奎克利、哈特等人火力，繼續擴大領先差距，打到比賽還剩3分41秒，尼克取得96比70大幅領先，眼見大勢提前底定，騎士乾脆在暫停過後換下所有主力宣告放棄，卻更難改變場上繼續遭到地主尼克痛宰結局。

尼克不僅布朗生與巴雷特表現出色，哈特也替補拿下13分、6籃板，蘭道爾與奎克利各有11分，更成功限制騎士只有3成88命中率，騎士則以米契爾22分最高，利佛特17分居次，加蘭表現相當低迷，全場投21中4，含三分球投7中1，只有10分進帳。