新北市連2日發生槍擊案，行政院長陳建仁昨(21)日表示，「希望新北市政府能夠負起責任」。對此，國民黨台北市議員李彥秀直言，全臺灣最沒資格「談負責」、攻擊新北警力的人就是「陳建仁」，並提及陳建仁曾於2018年8月中南部豪雨成災時，帶著家族到金門度假一事，以「濫用警力我可以；出了事情怪友宜」狠酸。

新北市連2日發生槍擊案，民進黨撿到槍撻伐正在新加坡訪問的侯友宜，陳建仁更表示，是對治安是嚴重挑釁，並強調這件事情刻不容緩，希望新北市政府能負起責任，也會要求警政署好好支援。李彥秀今(22)日對此在臉書諷刺陳建仁從暖心閣揆成政治鬥雞，拿侯友宜轉移民眾對內政高度不滿，更凸顯了政治算計。

李彥秀也表示，全臺灣最沒資格談負責、攻擊新北警力的人就是陳建仁。李彥秀提到2018年8月中南部豪雨成災時，時任副總統的陳建仁卻在8月24至26日帶著家族到金門度假三天，且將「金門縣文化局」箱型公務車充當家族遊覽車，除12位隨扈保護，金門警方也出動將近20位便衣員警全程戒護。李彥秀質疑，是誰在濫用公家資源進行家族旅遊？是誰在加重警力負擔充當家族保鏢？

李彥秀提到，台灣七缺八漲、停滯性通膨、軍紀敗壞、產銷崩盤、濫用就安基金、邦交國斷交、供電吃緊等事，怎麼不見行政院長陳建仁出來「負起責任」？李彥秀強調，行政院長是最高行政首長，內政崩盤、治安不佳，最應該負起責任的就是陳建仁，「濫用警力我可以；出了事情怪友宜，」就是陳建仁。