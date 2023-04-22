美國國土安全部長馬約卡斯今天說，他們將成立一個任務小組，探索如何使用人工智慧（AI）執行從保護關鍵基礎設施、檢查貨物到揪出奴工製造產品等各項任務。

人工智慧不是新科技，但OpenAI的聊天機器人ChatGPT最近幾個月突然爆紅，讓全球各地官員趕忙研究如何長久地最佳運用這個科技，並防止AI散布不實訊息和被用於犯罪活動。

路透社報導，馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）說AI將讓「威脅範疇改觀」，還說他的部門「將以身作則，負責地使用AI，以保護國土安全並防範這個革命性科技遭惡意使用」。

馬約卡斯說，人工智慧任務小組（Artificial Intelligence Task Force）也將探索AI可以如何讓國土安全部的工作更臻完善，像檢查輸美貨物是否有非法商品，如強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）或奴工製造的產品。

馬約卡斯也敦促運用AI來確保電網與供水系統安全；這兩種系統易淪為敵人攻擊的目標。

他說：「科技變化步調快速，我們現在處於關鍵時刻，需要我們今日就採取行動。」

馬約卡斯昨天說，新的任務小組也將調查AI被用於為惡的可能性，並尋找防範惡意使用的方法。他說任何規範AI的舉動都必須找到「最舒適的狀態」，讓政府在不扼殺創意下建立護欄。

馬約卡斯說，人工智慧仍處於「萌芽階段」，要說人工智慧的發展是否弊大於利，現在仍為時過早。