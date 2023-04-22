大選將屆，檢察總長人事大搬風，法務部挨批濫用人事權，行政院院長陳建仁表示，檢察人事的調動，為例行的調動，完全沒有選舉的考量，且檢察長人事調動是有牽涉由檢察官共同選舉出來檢審會權責，尊重檢審會所做的這些決定，檢察長的這個調動，實際上是完全沒有政治的考量，盼大家不要誤會。

陳建仁出席說，法務部部長蔡清祥昨天也已經對於這揣測，或者不實的傳言有所澄清，希望在這裡做說明，希望各界不要做不必要的揣測。