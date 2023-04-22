大甲鎮瀾宮大甲媽21日晚間11點5分起駕，繞境隊伍預計今下午才會進入彰化境內，去年因疫情管制人數銳減，不過今年疫情趨緩隨香信眾爆滿，一早就湧入彰化市區，將南瑤宮、縣府中庭等擠得水泄不通，攤開去年縣府中庭的照片與今年相比，民眾直呼「差很大」。

攤開去年縣府中庭的照片與今年相比，民眾直呼「差很大」。（本報資料照片）

大甲媽遶境去年因疫情關係，縣府中庭必須遵守室內社交距離1.5公尺，進到縣府畫設的格子內，加大防疫距離，縣府還派駐人員控管中庭休憩人數，進入縣府內需要實聯制，量測體溫，全程必須配戴口罩，另外還要出示已完成接種3劑的證明。

今年疫情趨緩隨香信眾爆滿，一早就湧入彰化市區，將南瑤宮、縣府中庭等擠得水泄不通。（吳建輝攝）

今年在外搭設帳棚的信眾表示，去年因為比較晚沒有排到進去縣府名額，只能在外面廣場，今年可以進去但還是怕怕的，外面比較空曠、空氣也比較好，還算方便;也有民眾說，去年因為疫情他沒有走，今年趨緩再度挑戰，希望能走完全程。

縣府21日下午5點至23日中午12：00及27日下午5點至29日中午，開放一樓中庭、周邊、府前廣場及南郭路停車場供香客休息。（吳建輝攝）

縣府表示， 21日下午5點至23日中午12：00及27日下午5點至29日中午，開放一樓中庭、周邊、府前廣場及南郭路停車場供香客休息，另外也開放讓各界團體供膳餐點，縣府也準備敬奉茶水及行動wifi基地台等服務，另外縣府1-2樓廁所也開放使用，歡迎各界香客及信眾多加利用。