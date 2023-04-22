國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選，22日進行黨員投票。而現任立委費鴻泰與徐巧芯的「費芯大戰」，到投票日都還打得不可開交，投入黨內第四選區（南港內湖區）立委初選的議員游淑慧表示，松信初選的熱度已經產生外溢效應，恐將影響北市其他選區的初選情況。

游淑慧表示，她的選區上午有6個里分別有出遊行程，「送車」時幾乎每個里都有長輩向她關心第七選區立委初選的情況，而這些港湖區的長輩，甚至向她表示「希望能轉達對徐巧芯的支持」。

「可見信義南松山初選的熱度，已經到了產生外溢效應的程度。」游淑慧說，這樣不見得是壞事，「換人做做看」的想法，反而成為許多長輩支持的政治傳承精神。

游淑慧直言，針對徐巧芯深夜質疑對手樁腳「包車投票」的聲明，再加上為了這次黨員投票黨部所耗費的人力經費時間，她在25日的港湖區初選協調會中，會以此向市黨部建議，希望港湖區的初選能夠採取全民調的方式進行。