有網友發現女子事後在門口臉頰雖泛紅，神情卻沒有痛苦，能正常說話，其他網友直言「真正痛苦的是後面」。（翻攝畫面）

有網友發現女子事後在門口臉頰雖泛紅，神情卻沒有痛苦、能正常說話，其他網友直言「真正痛苦的是後面」，因為皮下組織可能已嚴重燙傷、損及神經，後續若引發感染敗血症、須做清創，治療復原將會相當痛苦。（翻攝自孫姓女子Instagram）

台中從事八大的孫姓女子疑因欠債，遭3人在KTV內痛毆，甚至遭熱湯澆臉，有網友發現女子事後在門口臉頰雖泛紅，神情卻沒有痛苦、能正常說話，其他網友直言「真正痛苦的是後面」，因為皮下組織可能已嚴重燙傷、損及神經，後續若引發感染敗血症、須做清創，治療復原將會相當痛苦。

孫姓女子事後在KTV門口的畫面曝光，只見她臉頰已明顯泛紅，送醫後院方表示臉部紅腫、有幾處水泡已經做包紮處理，目前已轉出加護病房；據傳孫女不只臉部有傷燙傷，四肢也被有1至2％二度燙傷，會陰處也遭潑及，到醫院時不斷哀嚎，目前四肢、臉部都纏上繃帶，像是木乃伊。

有網友在爆廢公社發文稱，孫女事後在門口態度相當淡定，其他人留言「燒燙傷是很難處理的傷口，表面上看起來沒什麼，但皮下組織有可能燙熟了。（翻攝自臉書爆廢公社）

台中從事八大行業的孫姓女子疑因欠債，遭1女2男在KTV包廂內痛毆，甚至遭滾燙熱湯澆臉。（翻攝照片）

孫姓女子的Instagram湧入大量網友留言說「拜託不要再說她沒事，當下看起來沒什麼，真正痛苦的是後面」、「臉若真的毀容以後怎麼辦，希望早日康復」，也有網友在爆廢公社發文稱，孫女事後在門口態度相當淡定，其他人留言「燒燙傷是很難處理的傷口，表面上看起來沒什麼，但皮下組織有可能燙熟了，需要手術清創，也容易引起敗血症造成感染傷亡」、「不趕快去沖冷水，兩三天之後你就知道」、「真正的痛，還沒開始」。

也有人說「腎上腺素無敵，皮膚是全身最大的呼吸器官，等到腎上腺素消退，止痛藥就要打到懷疑人生」、「不痛的才可怕....『不痛的燒燙傷』比普通燙傷更危險」、「進燒燙傷中心，清洗，敷藥，做高壓氧（一定要做）清創手術，植皮」。